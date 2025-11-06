الرياض - كتبت رنا صلاح - دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 356 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

التعاون الإسلامي تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

وأشارت المنظمة، في بيان نقلته وكالة "يونا"، إلى أن هذه المخططات تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذرت الأمانة العامة من خطورة تصاعد وتيرة العنف والإرهاب الذي تمارسه ميليشيات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت المنظمة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة، مشددة على ضرورة حماية الحقوق الفلسطينية وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.