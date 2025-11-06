الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إنه سيتم الإعلان مساء اليوم عن انضمام دولة جديدة إلى اتفاقيات إبراهيم، التي أرست تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول الإسلامية، دون أن يكشف عن اسم الدولة المعنية.

ويتكوف: إعلان انضمام دولة جديدة لاتفاقيات إبراهيم الليلة

وجاء تصريح ويتكوف خلال مشاركته في منتدى للأعمال بولاية فلوريدا الأميركية، حيث أشار إلى أنه سيعود إلى واشنطن لحضور الإعلان الرسمي، في خطوة وصفها بأنها "غير متوقعة"، ما أثار تكهنات واسعة حول هوية الدولة الجديدة.

وتُعد اتفاقيات إبراهيم، التي انطلقت خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أبرز التحولات السياسية في المنطقة، إذ شهدت توقيع اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، بوساطة أميركية مباشرة.

ويأتي الإعلان المرتقب في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية لتوسيع دائرة الاتفاقيات، وسط ترقب إقليمي ودولي لما قد تحمله هذه الخطوة من انعكاسات سياسية واقتصادية على المنطقة.