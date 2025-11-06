الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ مجلس الأمن الدولي، الخميس، مناقشة مشروع قرار أميركي يمنح تفويضًا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية في غزة، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، بحسب ما أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

واشنطن تقترح تفويض دولي في غزة لعامين

ووزعت الولايات المتحدة نص القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر، مؤكدة أنه يحظى بدعم إقليمي من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية وإعادة المختطفين، وفق ما نشره السفير الأميركي مايك والتز على منصة "إكس".



وقال مسؤول أميركي إن دعم دول المنطقة لصياغة القرار يجب أن يدفع المجلس إلى تبنيه، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل قيادة حقيقية نحو غزة آمنة ومزدهرة.



وفي سياق متصل، أفاد مصدران مطلعان أن مقاتلي حركة حماس في منطقة رفح، التي تسيطر عليها إسرائيل، قد يسلمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع، ضمن اقتراح لحل أزمة تهدد وقف إطلاق النار المستمر منذ العاشر من تشرين الأول.



وأشار أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني مصري، إلى أن الوسطاء اقترحوا تسليم الأسلحة لمصر وتقديم معلومات عن الأنفاق لتدميرها، مقابل ممر آمن، فيما لم تقبل إسرائيل وحماس بعد بهذه المقترحات، وسط استمرار المحادثات.