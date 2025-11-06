الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت كازاخستان، الخميس، أن انضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية يُعد خطوة "طبيعية ومنطقية"، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وذلك قبيل الإعلان الرسمي المتوقع خلال اجتماع يجمع رئيسها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كازاخستان: انضمامنا للاتفاقات الإبراهيمية خطوة منطقية

وقال المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، خلال منتدى للأعمال في فلوريدا، إنه سيتم الإعلان الليلة عن انضمام دولة جديدة إلى الاتفاقات الإبراهيمية، دون أن يكشف عن اسمها، فيما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن كازاخستان هي الدولة المعنية.

ويأتي هذا التطور في إطار توسع الاتفاقات الإبراهيمية التي أُطلقت خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وشهدت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، بوساطة أميركية.

وتسعى الاتفاقات إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين إسرائيل والدول الإسلامية المنضوية تحتها، وسط ترقب دولي لموقف الدول الأخرى من الانضمام إلى هذه المبادرة.