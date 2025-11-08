الرياض - كتبت رنا صلاح - على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر قمة المناخ، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، عددًا من أبناء الجالية السورية المقيمين في مدينة بيليم البرازيلية، داخل أحد المقاهي الشعبية وسط المدينة.

الشرع يلتقي مغتربين سوريين بمقهى شعبي في البرازيل

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن اللقاء جاء تلبية لدعوة من العائلات السورية المقيمة هناك، وشهد أجواءً ودية، حيث عبّر الحاضرون عن سعادتهم بلقاء الرئيس، مؤكدين اعتزازهم بانتمائهم لوطنهم الأم رغم سنوات الاغتراب.

وتُعد مشاركة الشرع في قمة المناخ الحالية هي الأولى لرئيس سوري منذ انطلاق المؤتمر عام 1995، في خطوة وُصفت بأنها تحمل دلالات سياسية وبيئية في آنٍ واحد.

ويُشار إلى أن قمة المناخ تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، وتُعد من أبرز المنتديات الدولية لمناقشة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وتجمع قادة العالم وصناع القرار والخبراء البيئيين.