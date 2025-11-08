مصر تعلن اكتشافًا جديدًا للغاز في الصحراء الغربية

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة البترول المصرية، السبت، عن كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية.



وقالت الوزارة في بيان، إن الكشف الجديد للغاز "بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية من خلال إحدى الآبار هناك".



وأوضحت أن "تم وضع البئر الجديدة المكتشفة على خريطة الإنتاج بمعدل 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميل متكثفات يوميًا".



وأضافت أنه من المنتظر "إضافة 15 مليار قدم مكعب غاز إلى الاحتياطيات من هذا الكشف الذى تم تحقيقه".



ونبهت إلى أن هذه النتائج ضمن إجراءات تحفيز الاستثمار التي تنفذها وزارة البترول بهدف "زيادة الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد".



والجمعة، قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية للبلاد إن الوزارة تستهدف الوصول بإنتاج الغاز إلى 6 مليارات و400 مليون وحتى 6 مليارات و600 مليون قدم مكعب يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مدعومًا باستثمارات كبرى من الشركات العالمية.



وأوضح أن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئرا استكشافية في البحر المتوسط، باحتياطيات مستهدفة تبلغ نحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز، وفق المصدر ذاته.



وقال الوزير المصري إن الإنتاج المحلي من الغاز والبترول شهد انخفاضًا منذ 2021 بسبب تراجع الاستثمارات، لكن العمل على تحفيز الشركاء وتحسين بيئة الاستثمار أسفر عن وقف التراجع والعودة إلى مسار الصعود.



وأوضح أن إنتاج الغاز وصل من 6600 مليون قدم مكعب يوميًا في 2021 إلى 4700 في يونيو/حزيران 2024، ثم انخفض لأدنى مستوى عند 4020 مليون قدم مكعب، قبل أن يبدأ في الارتفاع مجددًا ليصل إلى 4200 مليون قدم مكعب في سبتمبر/أيلول الماضي.