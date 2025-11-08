 الأونروا: أطفال في غزة لا يعرفون الكتابة والقراءة

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، إن أطفال غزة بعمر 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة، مؤكدًا أن المناهج التعليمية خالية من أي مواد تحرض على العنف.

وأضاف أبو حسنة خلال استضافته على شاشة "المملكة" أن 170 إلى 200 شاحنة تدخل يوميًا إلى قطاع غزة، وهو ما يمثل نحو 30% فقط مما تم الاتفاق عليه.



وأشار إلى أن إسرائيل لم تسمح حتى الآن بإدخال الخيام والأدوية، بينما تكفي المواد الغذائية المتوفرة سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر فقط.



وأكد أبو حسنة أن سوء التغذية يؤثر على 90% من سكان غزة، مشيرًا إلى أن أجساد الغزيين، وخاصة الأطفال، باتت غير قادرة على مقاومة الأمراض، وأن مئات الآلاف بحاجة إلى خيام خلال الأسابيع المقبلة.



وأوضح أن الأونروا تمتلك مئات الآلاف من الأغطية والفراش والخيام تكفي نحو مليون شخص، إلا أن الوصول إليها محدود بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر على 54% من القطاع، ولا يوجد قطاع زراعي متاح.



وأشار أبو حسنة إلى وجود مئات الأبنية داخل الخط الأصفر لا تستطيع الوكالة الوصول إليها لتقديم المساعدات، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في غزة.