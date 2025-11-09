الرياض - كتبت رنا صلاح - أجلت السلطات الفلبينية أكثر من 100 ألف شخص من السكان في جميع المناطق الشرقية والشمالية مع اشتداد قوة إعصار "فونج وونج" اليوم الأحد، قبل وصوله المتوقع في وقت لاحق من اليوم، منذرا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة وعواصف عاتية.

الفلبين تجلي 100 ألف شخص مع اشتداد قوة الإعصار

ووفقا لوكالة أنباء الفلبين الرسمية، تم إطلاق تحذيرات من العواصف في أجزاء كبيرة من البلاد، مع رفع مستوى التحذير إلى الخامس، وهو الأعلى، فوق جنوب شرق "لوزون"، في حين أطلقت السلطات تحذيرا من المستوى الثالث للعاصمة مانيلا ومحيطها.



ومن المتوقع أن يصل إعصار "فونج وونج"، المعروف محليا باسم "أوان"، إلى اليابسة في إقليم "أورورا" وسط "لوزون" مساء اليوم على أقرب تقدير، محملا برياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 230 كيلومترا في الساعة.



وذكرت هيئة تنظيم الطيران المدني أنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية محلية ودولية.



ويقترب إعصار "فونج وونج" من الفلبين بعد أيام فقط من تعرض البلاد لإعصار "كالمايجي" الذي اجتاحها وأودى بحياة 204 أشخاص وخلف دمارا كبيرا قبل أن يضرب فيتنام، حيث أودى بحياة 5 أشخاص آخرين، ودمر مناطق ساحلية.