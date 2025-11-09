الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد فجر اليوم الأحد، مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة، جنوب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة (26 عاما) جراء إصابته بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، ونشرت جنودا عند مدخله، وسط إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين في المخيم.