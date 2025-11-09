الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الاشتباكات الجارية في رفح، مشددة على أن عناصرها يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال.

القسام: لا يوجد بقاموسنا مبدأ الاستسلام أو تسليم النفس للعدو

وفي بيان لها، قالت الكتائب إن "الاستسلام وتسليم النفس للعدو ليسا من مبادئنا"، داعية الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع الاحتلال من خرقه بذريعة واهية.



وأشارت القسام إلى التزامها بعملية استخراج الجثث رغم الظروف المعقدة التي رافقت المرحلة الماضية، مؤكدة أن استكمال العملية يتطلب توفير طواقم ومعدات فنية إضافية.