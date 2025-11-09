الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الصليب الأحمر الدولي يتجه إلى نقطة التقاء جنوب قطاع غزة، تمهيدًا لتسلم جثة الأسير الإسرائيلي هدار غولدن، الذي فُقد خلال الحرب على غزة عام 2014.

الاحتلال: تسليم جثة هدار غولدن للصليب الأحمر

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، إن "من المفترض أن نتسلم جثة النقيب هدار غولدن بعد ظهر اليوم"، في خطوة تأتي بعد سنوات من المطالبات باستعادة رفاته.

وتُعد هذه العملية تطورًا لافتًا في ملف الجنود المفقودين، وسط تكتم رسمي حول تفاصيل الصفقة أو التفاهمات التي أفضت إلى تسليم الجثة، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من قوات الاحتلال بشأن طبيعة التنسيق مع الصليب الأحمر أو الأطراف الأخرى.