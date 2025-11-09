الرياض - كتبت رنا صلاح - يفتتح مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثون لتغير المناخ "كوب 30" يوم غد الاثنين، في مدينة بيليم بمنطقة الأمازون في البرازيل، تحت شعار: "حان الوقت للانتقال من التفاوض إلى العمل".

افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل الاثنين

ويهدف المؤتمر، وفق موقع "أخبار الأمم المتحدة"، إلى تحويل الالتزامات المناخية السابقة إلى إجراءات عملية، وزيادة تمويل العمل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنويا، ومراجعة الخطط المناخية الوطنية، واعتماد مؤشرات لرصد التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز أجندة الانتقال العادل للطاقة.

وسيناقش المؤتمر الجولة الأخيرة من المساهمات المحددة وطنيا، وهي خطط تحدد كيفية خفض كل دولة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتشير التقديرات إلى أن الحد من الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2030، بينما تخفضها المساهمات الحالية بنسبة 10 بالمئة فقط.

ويتوقع أن يوافق المندوبون المشاركون على اعتماد 100 مؤشر عالمي لرصد التقدم في التكيف مع تغير المناخ، بما يضمن نتائج قابلة للقياس والمقارنة بين الدول.