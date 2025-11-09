الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيحي نضال ابوزيد بانه وكما توقعنا قبل ايام بدا يتردد اسم هادار غولدين كبديل لصفقة تبادل جثته بمقاتلين المقاومة الـ22 الموجودين في احد الانفاق في رفح وقال ابوزيد بان الصفقة قد تتم خلال ايام قليل رغم ارتفاع حدة الخطاب الاعلامي الاسرائيلي.

ابوزيد : ورقة مقاتلين المقاومة سوف تحل قريبا والقصف هذه اسبابه

واضاف ابوزيد بان الاحتلال فقد القدرة على ادارة ملف الفوضى في غزة عن طريق العصابات المسلحة المدعومة منه مايفسر عمليات النسف التي تجري من قبل الاحتلال حيث يلاحظ ان فيها اشارات ملفتة بعد كل عملية تسليم اسرى واذا ما تابعنا جغرافية الاهداف نجد انها قريبة من مواقع تم البحث فيها عن جثث اسرى مايعني ان الاحتلال يتابع تحركات المقاومة ويقوم بقصف مناطق يعتقد بوجود انفاق فيها .

واشار ابوزيد ان المقاومة اظهرت احترافية عالية بالتعامل مع خدعة د نجحت خلالها بالتمويه على الاحتلال واصبح الاحتلال حذر التعاطي استخباريا من تحركات المقاومة .