الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان الأحد إنه لن يتم نشر جنود أتراك في غزة ضمن قوة متعدّدة الجنسيات من المفترض أن تحل محلّ جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

وردا على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحفيين أنه "لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض".

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدأ الخميس، مفاوضات بشأن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتأييد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وسيمنح تفويضا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

ووزعت الولايات المتحدة رسميا مشروع القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر الأربعاء، وقالت إن النص يحظى بدعم إقليمي من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات، قبل أن تقول المتحدثة إن تركيا لن تشارك.

وقال مسؤول بالإدارة الأميركية "الرسالة هي: إذا كانت المنطقة معنا في هذا، وفي كيفية صياغة هذا القرار، فإننا نعتقد أنه ينبغي للمجلس أن يكون كذلك أيضا".

وذكر السفير مايك والتز في منشور عبر "إكس": "أميركا تُحقق نتائج ملموسة في الأمم المتحدة.. هذه قيادة حقيقية - فتح الطريق أمام المزيد من المساعدات الإنسانية، وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم، وتمهيد الطريق لغزة آمنة ومزدهرة".

ويحتاج صدور قرار من المجلس إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة للنقض (الفيتو).