الرياض - كتبت رنا صلاح - هدم الجيش الإسرائيلي، الأحد، منزل أسير فلسطيني، في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جيش الاحتلال يهدم منزل أسير فلسطيني شمالي الضفة

وقال رئيس بلدية بروقين فائد صبرة ، إن قوات إسرائيلية ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، وحاصرت منزل الأسير بسجون إسرائيل "ماهر زهير سمارة" وهدمته، فيما منعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.



وأشار صبرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق واقتحم المنزل ذاته قبل شهور، وأخطر العائلة بإخلائه تمهيدا لهدمه بعدما سجل مساحته.



وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي هدم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، منزل والد الأسير ماهر وشقيقه المعتقل أيضا بسجون إسرائيل جميل، وذلك بعد الإخطار بإخلائه.



ولفت إلى أن عملية الهدم تمت بذريعة صلتهما بـ"منفذ عملية إطلاق نار قرب البلدة نائل سمارة في 14 من الشهر ذاته"، والتي أدت في حينه إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية.



وفي 17 مايو/ أيار الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي نائل سمارة، وما زال يحتجز جثمانه، فيما هدم في 14 سبتمبر/ أيلول الماضي منزل عائلته.



وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة وسع الجيش الإسرائيلي من وتيرة العقاب الجماعي في الضفة الغربية بما في ذلك هدم منازل فلسطينيين بدعوى اتهامهم بتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.



ووفق معطيات للأمم المتحدة، اطلعت عليها الأناضول، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ 83 عملية هدم عقابي في الضفة الغربية بالتزامن خلال عامي الإبادة.



ومنذ بدء الحرب على غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة بما فيها القدس، أكثر من ألف و 69 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.



فيما خلفت الإبادة التي استمرت عامين في غزة، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف قتيل وما يزيد على 170 ألف جريح.