الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه اختار جون كول، الذي أسهم في التفاوض على إطلاق سراح سجناء من بيلاروس، لتولي منصب المبعوث الخاص إلى مينسك، مؤكدا أنه سيضغط من أجل إطلاق سراح مزيد من المعتقلين.

ترامب يرشح مبعوثا خاصا إلى بيلاروس

وزاد ترامب من تعامل الولايات المتحدة مع بيلاروس، حيث أرسل عدة وفود إلى مينسك هذا العام.

ويُعد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو حليفا مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفرجت بيلاروس عن 52 سجينا في أيلول بعد مناشدة من ترامب.

وحثّ ترامب في وقت سابق لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 30 عاما، على إطلاق سراح 1400 معتقل وصفهم الرئيس الأميركي بأنهم رهائن.

وقال ترامب في منشور عبر منصته (تروث سوشيال) "نجح (كول) بالفعل في التفاوض على إطلاق سراح 100 رهينة، وهو بصدد التفاوض على إطلاق سراح 50 آخرين".

وأضاف "أود أن أشكر مقدما رئيس بيلاروس المحترم للغاية على اهتمامه بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص".

وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في مينسك في شباط 2022 بعد أن استخدم بوتين بيلاروس منصة انطلاق لإرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.