الرياض - كتبت رنا صلاح - أجلت السلطات في تايوان أكثر من ثلاثة ألاف شخص الثلاثاء وأصدرت تحذيرا من وصول الإعصار فونغ وونغ إلى اليابسة، حيث من المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة على ساحلها الشرقي الجبلي الذي اجتاحه إعصار آخر في الآونة الأخيرة.

تايوان تجلي 3 آلاف شخص مع اقتراب الإعصار فونغ وونغ

ومن المتوقع أن يصل الإعصار اليابسة الأربعاء على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة حول ميناء كاوهسيونغ الرئيسي، بعد أن تراجعت قوته الكبيرة التي اجتاح بها الفلبين وتسبب في مقتل 18 شخصا هناك.

وقال رئيس بلدية كاوهسيون تشن تشي-ماي، للصحفيين "ربما تراجعت قوة فونغ وونغ إلى إعصار ضعيف، ولكننا لا يمكننا مع ذلك أن نخفض حذرنا".

وحث رئيس تايوان لاي تشينغ-ته السكان على الابتعاد عن الجبال والساحل والمناطق الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة.

وقالت وزارة النقل إنه تم إلغاء 66 رحلة جوية معظمها داخلية الثلاثاء