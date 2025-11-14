الرياض - كتبت رنا صلاح - جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، رفضه القاطع لأي هدنة أو سلام مع قوات الدعم السريع ما لم تتخل الأخيرة عن سلاحها بشكل كامل.

البرهان: لا هدنة مع الدعم السريع قبل ترك السلاح

وجاءت تصريحات البرهان خلال كلمة أمام حشد من المواطنين في قرية السريحة بولاية الجزيرة وسط السودان، حيث شدد على أن أي وساطة لن تُقبل ما لم يضع المتمردون السلاح أرضًا.



وقال البرهان: "إذا لم يضع المتمردون السلاح أرضًا ويجلسوا على الأرض، فلا كلام ولا سلام، ولن نقبل بهم في السودان، لا هم ولا من يقف معهم".



وأضاف: "سنمضي في هذا الطريق، إما أن نقضي عليهم أو نظل نقاتلهم حتى نسلم أرواحنا، لكن ليس لدينا هدنة معهم أو كلام أو سلام".