الرياض - كتبت رنا صلاح - قتل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيين اثنين في قطاع غزة بزعم محاولتهما اجتياز "الخط الأصفر" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش وأخرى انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جيش الاحتلال يقتل فلسطينيين بزعم اجتياز الخط الأصفر بغزة

وأقر الجيش الإسرائيلي في بيان بقتل فلسطيني جنوبي القطاع، قائلاً إنه تجاوز الخط واقترب من قواته، دون أن يحدد ما إذا كان مسلحًا أو يعلن عن هويته أو مصير جثته، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجهات الفلسطينية حول الحادثة.

وفي شمال القطاع، قال متحدث الدفاع المدني محمود بصل إن إسرائيل قتلت سيدة في منطقة بيت لاهيا، حيث جرى نقلها إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، بينما أفادت قناة الأقصى بأن الفلسطينية قُتلت برصاص إسرائيلي في منطقة العطاطرة ضمن مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق.

ويستهدف الجيش الإسرائيلي عادة الفلسطينيين الذين يقتربون من "الخط الأصفر" حتى دون تجاوزه، في المنطقة التي يُسمح لهم بالتحرك فيها.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكبت إسرائيل منذ سريان الاتفاق وحتى 10 نوفمبر أكثر من 282 خرقًا، أسفرت عن مقتل 242 مدنيًا وإصابة 620 آخرين.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ ما وصفه بـ"جريمة الإبادة الجماعية"، حيث يقتل نحو 8 فلسطينيين يوميًا ويصيب أكثر من 20 آخرين منذ بدء الاتفاق.

وكان الاتفاق قد أنهى حربًا استمرت لعامين منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، إضافة إلى دمار طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.