 انفجار ضخم يهز المزة بدمشق ويخلّف ضحايا .. صور

الرياض - كتبت رنا صلاح - هزّت أصوات انفجارات ضخمة العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الجمعة، حيث وقع الانفجار في محيط منطقة المزة 86، ويرجح أنه ناجم عن صاروخ أُطلق من ط انفجار ضخم يهز المزة بدمشق ويخلّف ضحايا .. صورائرة مسيّرة.

وذكرت مصادر سورية أن الانفجار وقع قرب جامع الرحمن، وأسفر عن مقتل امرأة في الثلاثينيات من عمرها وإصابة عدد من الأشخاص، فيما سُمعت أصوات سيارات الإسعاف بوضوح في المنطقة.



وتجري الجهات المختصة تحقيقاً لتحديد طبيعة الجسم المتفجر، وسط حالة من الترقب في العاصمة.