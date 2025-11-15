الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت الصين رعاياها من السفر إلى اليابان، بعد أيام من تبادل الانتقادات واستدعاء السفراء بين البلدين، على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي بشأن هجوم افتراضي على تايوان.

الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان

وكانت تاكايتشي قد صرّحت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني بأن أي هجوم صيني على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، والواقعة على بُعد 100 كيلومتر فقط من أقرب جزيرة يابانية، قد يستدعي تدخلاً عسكريًا من طوكيو، وهو ما أثار غضب بكين.

وأعلنت الصين الجمعة أنها استدعت السفير الياباني لديها للاحتجاج، فيما قالت طوكيو إنها استدعت السفير الصيني إثر منشور "غير لائق" على الإنترنت تم حذفه لاحقًا، مؤكدة أن موقفها من تايوان لم يتغير.

وفي منشور على تطبيق "وي تشات"، حذرت سفارة بكين لدى اليابان المواطنين الصينيين من السفر إلى هناك، معتبرة أن تصريحات القادة اليابانيين الأخيرة "استفزازية صارخة" أضرت بشدة بأجواء التبادلات بين الشعبين، وتشكل "مخاطر جسيمة على السلامة الشخصية وحياة المواطنين الصينيين".

وتصر الصين على أن تايوان، التي احتلتها اليابان لعقود حتى عام 1945، جزء من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.