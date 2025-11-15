الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخ البلاد باحتياطي ضخم يبلغ 1.44 ألف طن، في إنجاز علمي واستراتيجي يعزز مكانة الصين في قطاع التعدين العالمي.

الصين تكتشف أكبر منجم ذهب في تاريخها

ويقع المنجم في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد، ويُعد أكبر منجم للذهب منخفض الجودة في الصين، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب في رواسبه 0.56 غرام لكل طن.

ويمتد الجسم الخام للمنجم على عمق يتراوح بين 115 و913 مترًا تحت سطح الأرض، بمتوسط سماكة يبلغ 263 مترًا، فيما تصل السماكة القصوى لطبقات الذهب إلى 513 مترًا.

وشددت الوزارة على الأهمية الاستراتيجية لهذا الاكتشاف، مؤكدة أن المشروع سيسهم في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للصين من الذهب، ويمثل خطوة كبيرة نحو بناء قاعدة عالمية المستوى لاستخراج الذهب في مقاطعة لياونينغ، بما يمهد لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي رائد في التعدين.