الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانبين بقيمة تقارب 270 مليار دولار.

بقيمة 270 مليار دولار .. توقيع اتفاقيات بين السعودية والولايات المتحدة

جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الخميس.



وذكر البيان أن الأمير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب “شاركا في منتدى الاستثمار الأمريكي- السعودي الذي شهد إعلان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانبين بقيمة تقارب 270 مليار دولار”.



وأضاف أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي، والشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.



كما شهدت “توقيع الإطار الإستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الإستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية، وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية، والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، والاعتراف المتبادل بالمواصفات الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب”.



ونوه ولي العهد السعودي، وفق البيان، بما حققته زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية في مايو/ أيار 2025، “من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بالعلاقة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بفضل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.



وأضاف البيان أن محمد بن سلمان وترامب عقدا قمة سعودية أمريكية “وأكدا التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبحثا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات”.



وأشار إلى أن الجانبين “بحثا آخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود تعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين”.



ولفت البيان، إلى أن ولي العهد “أجرى خلال زيارته لقاءً مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، والتقى عددًا من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي”.



والثلاثاء، وصل الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في زيارة استمرت يومين، وذلك في أول زيارة له منذ 7 سنوات.



وكان ولي العهد السعودي زار الولايات المتحدة آخر مرة في مارس/آذار 2018، والتقى حينها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017–2020).