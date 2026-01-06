أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71391

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71391ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، إلى 71 ألفاً و391 شهيداً، و171 ألفاً و279 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان اليوم، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان أحدهما تم انتشاله، و10 مصابين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025 إلى 424، وإجمالي الإصابات إلى 1199، في حين جرى انتشال 685 جثمانا.