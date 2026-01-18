نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: التوسع في المناطق الاستثمارية وتيسير التراخيص لدعم مناخ الاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يناير 2026 01:59 صباحاً - محمد أحمد_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تسعى إلى التوسع في إنشاء وزيادة عدد المناطق الاستثمارية، خاصة أنها تخضع لإدارة مجلس يضم ممثلين عن جميع جهات الدولة، بما يتيح سرعة استخراج التراخيص واتخاذ القرارات، ويجعلها من النماذج الناجحة في دعم مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ولقائه مستثمري المنطقة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم زيادة عدد الموظفين بمكاتب خدمات المستثمرين في المحافظات، بهدف التيسير على المستثمرين وسرعة تلبية طلباتهم، مشيرًا إلى أن منصة التراخيص المؤقتة تتيح طرح 389 ترخيصًا، بما يسهم في تسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على حل أي معوقات تواجه المستثمرين، من خلال وضع جدول زمني محدد لحل المشكلات، بما يضمن تقديم خدمات ميسرة تساعد المستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وجود تعاون وتنسيق مستمر بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من أجل التيسير على المستثمرين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لنجاح مشروعاتهم.

كما شدد المحافظ على حرص محافظة القليوبية على إتاحة وتيسير الخدمات الضرورية لعمل المستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية، من مرافق وطرق وخطوط نقل، وغيرها من عناصر البنية التحتية الداعمة للاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض المستثمرون أبرز مطالبهم اللازمة للتوسع في أنشطتهم، إضافة إلى أهم المعوقات التي تواجههم، وعلى رأسها صعوبات الحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج.

وفي تعقيبه على مداخلات المستثمرين، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الالتزام بوضع جدول زمني محدد لحل جميع المشكلات المطروحة، مع المتابعة المستمرة حتى الوصول إلى حلول نهائية.

وأوضح المستثمرون أن المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها توفر لهم جميع الخدمات داخل موقع موحد، يضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات.

وعقب اللقاء، قام المهندس حسن الخطيب، يرافقه محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتفقد معرض لمنتجات المصانع العاملة داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.

وتبلغ مساحة المنطقة الاستثمارية ببنها 46 فدانًا، وتضم 60 مشروعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، وتوفر أكثر من 2,800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

