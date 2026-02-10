الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن فرع روما للمنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين، عن "وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجرا، بينهم رضيعان، إثر غرق قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا، عند انقلابه وهو يقل 55 شخصا".

وفاة 53 مهاجراً بغرق قارب قبالة السواحل الليبية

ووفقا لـ (آكي نيوز)، أكدت المنظمة إنقاذ امرأتين نيجيريتين خلال عملية بحث وإنقاذ نفذتها السلطات الليبية، أشارتا الى أن القارب المطاطي الذي كان يقلهن مع مهاجرين ولاجئين أفارقة، انطلق من مدينة الزاوية الليبية لكنه غرق بعد 6 ساعات من ابحاره بسبب تسرب مياه البحر الى داخله.



ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فقد اختفى أكثر من 1300 مهاجر في منطقة وسط المتوسط ​​عام 2025، بينما يرفع غرق السفينة الأخير عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا على هذا الطريق هذا العام إلى 484 على الأقل.