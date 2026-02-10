متحدث الحكومة: خفض أسعار الدواجن لـ 100 جنيه بمنافذ الدولة قبل رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:16 صباحاً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بشكل مكثف بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأوضح محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن، وهناك توجيهات رئاسية مستمرة بتعزيز هذا المخزون وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة.



ضبط أسعار الدواجن والبيض



وأعلن محمد الحمصاني عن توجه وزارة التموين لخفض أسعار الدواجن المجمدة لتصل إلى 100 جنيه للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة ومعارض "أهلا رمضان"، وذلك لمواجهة الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها الأسواق مؤخراً ووصول السعر إلى 120 جنيهاً.

كما محمد الحمصاني أشار إلى تراجع ملحوظ في أسعار بيض المائدة، حيث بلغ سعر الكرتونة في المزرعة نحو 110 جنيهات مقارنة بـ 160 جنيهاً في العام الماضي.



استيراد كميات كافية لضبط الأسواق



وكشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء عن اتفاق لزيادة المعروض من خلال استيراد كميات كافية من الدواجن وأجزائها بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر"، لطرحها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وأكد أن هذه الكميات ستكون كافية لتغطية استهلاك المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وما بعده، مما يسهم في خلق توازن حقيقي بين العرض والطلب.



التدخل لمنع الزيادات غير المبررة



واختتم المستشار محمد الحمصاني حديثه بطمأنة المواطنين بأن الدولة تمتلك آليات فعالة للتدخل في الأسواق من خلال ضخ المزيد من السلع عند رصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وشدد على أن تكوين مخزون استراتيجي دائم هو الوسيلة الأهم التي تتبعها الدولة حالياً لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.