عاجل: سبب ضغط نيكو ويليامز على إدارة برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت إذاعة “كادينا كوبي” أن نادي برشلونة كان يملك مهلة تصل إلى شهرين من أجل تسجيل نيكو ويليامز في حال أتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

كافة البنود كان متفق عليها بين الطرفين لكن المشكلة بدأت حينما طلب نيكو إدراج بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانًا إذا لم يتمكن برشلونة من تسجيله في قائمة الفريق خلال هذه الفترة، وهو ما كان سيضع إدارة النادي تحت ضغط كبير.

الصفقة لم تتم في النهاية، وسط تساؤلات حول قدرة برشلونة المالية على إتمام صفقات كبرى هذا الصيف بعد فشل صفقة جناح بيلباو.