أخبار اليمن : صنعاء تستهدف "رامون" و"النقب" بـ4 مسيّرات

صنعاء تستهدف "رامون" و"النقب" بـ4 مسيّراتأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار رامون، وهدفا عسكريا في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن سلاح الجو المسير نفذ العملية النوعية بأربع طائرات مسيرة، استهدفت ثلاث منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا في منطقة النقب بفلسطين المحتلة.. مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل ال

وأشار البيان إلى أن العدوان الإجرامي بحق شعبنا العظيم لن ينال من عزيمته، ولن يكسر إرادته الصلبة والتي شهدها العالم أجمع، منذ بداية طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظة.

وأكد أن اليمن يؤدي واجبه الديني والأخلاقي والإنساني وسيدافع بكل بسالة عن موقفه الإيماني الجهادي المتضامن مع الشعب الفلسطيني والمساند لمقاومته الأبية، وأن كل محاولات النيل من هذا الموقف ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة.

كما أكدت القوات المسلحة أنها لن تتردد في الدفاع عن بلدنا، ولن تتخلى عن واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.