أخبار اليمن : أمطار وضباب.. تفاصيل طقس اليمن

أمطار وضباب.. تفاصيل طقس اليمنتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، مأرب، الجوف، صعدة، عمران، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات شبوة، البيضاء، صنعاء، الحديدة ومرتفعات محافظتي أبين ولحج، وعلى السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

ونبه المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية ومن التواجد في ممرات السيول أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن الرياح الهابطة الشديدة وتساقط البرد.

كما نبه من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية في المنحدرات والطرق الجبلية وكذلك من انهيارات المباني والحصون الطينية الشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

نبه المركز أيضاً من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة والضباب وهطول الأمطار.