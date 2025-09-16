أخبار اليمن : الشوافي يكشف تفاصيل حالة ماطرة على اليمن

الشوافي يكشف تفاصيل حالة ماطرة على اليمنكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، عن موعد حالة ماطرة على اليمن ونسبة تغطية الأمطار لمحافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع الشوافي هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وقد تكون غزيرة في العديد من المناطق ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وأوضح الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، أن نسبة تغطية الأمطار للمحافظات، جاءت كالتالي:-

● أرخبيل سقطرى، المهرة وحضرموت، متوقع أن تغطي الأمطار متفاوتة الشدة من 35% الى 55% من تلك المناطق، حيث معظم الهطول في المهرة وحضرموت متوقع أن يكون على السواحل والمرتفعات والهضاب الداخلية مع هطول أقل على الصحاري الداخلية.

● بقية المحافظات والمناطق وسط وغرب اليمن متوقع أن تغطى الأمطار متفاوتة الشدة من 50% إلى 75% من تلك المناطق، حيث متوقع معظم الهطول على المرتفعات والأحواض الجبلية الغربية والجنوبية غربية والمناطق المحاذية لها من سهول ساحلية وهضاب داخلية مع أمطار متفرقة على أجزاء واسعة نسبيا من المناطق الآخرى.

ودعا الشوافي المواطنين إلى توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، ومتابعة نشرات الطقس.