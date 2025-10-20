أخبار اليمن : حماس تسلّم جثمان أسير جديد

حماس تسلّم جثمان أسير جديدسلّمت حركة حماس، اليوم، جثمان أسير إسرائيلي جديد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، أن طواقم الصليب الأحمر تسلّمت من جنوبي قطاع غزة جثمان أسير إسرائيلي، استُخرِج أمس.

من جانبه، شدّد الناطق باسم حماس، حازم قاسم، على أن الحركة "التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة".

وأكّد، في تصريحات صحفية، أن الحركة تعمل "بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين"، لافتاً إلى "وجود تحدّيات كبيرة بسبب الدمار".

وأشار قاسم إلى أن "الاحتلال تعمّد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية من حولهم".

وأوضح المتحدّث أن الحركة "تتواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً أنّ "هناك تواصلاً مستمراً مع الجانب الأمريكي" أيضاً.

ونبّه إلى أنه "على كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماتها"، محذّراً من أن "الاحتلال يستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوّح بالتجويع مرة أخرى".