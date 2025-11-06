أخبار اليمن : حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة

حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في رام الله، وبيت لحم، ومحافظة طولكرم، واعتقلت العشرات بينهم أسرى سابقين، حيث يجري التحقيق معهم، كما حولت أحد منازل المواطنين، شمال رام الله إلى مركز تحقيق ميداني.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن حملة تصعيدية تنفذها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، تتخللها عمليات مداهمة ليلية، واعتداءات على الممتلكات، واقتحام للأحياء السكنية، في ظل استمرار الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال، على مداخل المدن الفلسطينية.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، والقدس المحتلتين، يوميا حملات مداهمة، واقتحامات للقرى والبلدات، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات، واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.