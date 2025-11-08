أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69169

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69169ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 69 ألفاً و169 شهيدًا، و170 ألفا و685 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء بلغ منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، 241 شهيدا، و614 مصابا، فيما تم انتشال 522 شهيدا.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 10 شهداء، منهم 9 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، بالإضافة إلى 6 إصابات.

ونوهت الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.