أخبار اليمن : العدو الصهيوني يعتقل 442 فلسطينيا خلال شهر

العدو الصهيوني يعتقل 442 فلسطينيا خلال شهر
قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، اليوم الأحد، إنّ قوات العدو الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر أكتوبر 2025، 442 مواطناً من محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، من بينهم ثلاث نساء و(33) طفلاً.
وقالت في بيان مشترك : لقد تركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، ورافقها تنفيذ تحقيقات ميدانية واسعة في مناطق عدة من الضفة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي ساهمت في تصاعد وتيرة الاعتقالات في عدد من البلدات.
وأوضحت : ومع حصيلة أعداد حالات الاعتقال في الضفة لشهر أكتوبر 2025، فإن عدد حالات الاعتقال نحو (20500) حالة اعتقال، بينهم أكثر من (595) من النساء، والأطفال أكثر من (1630).
