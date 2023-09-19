مباحثات كويتية أمريكية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم / الأحد /- إن اللقاء الذي جاء على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك- تناول العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين الموضوعات الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة و استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.