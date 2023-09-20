البرهان يتوجه لنيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد السودان المشارك فى أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالى - فى بيان - أنه "من المقرر أن يلقى البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غد الجمعة، كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة".

وسيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش الدورة 78، بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم، وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية؛ لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف، في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

يذكر أنه على مدى أسبوع سيلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كافة أنحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي، الذي تتجه إليه أنظار العالم.