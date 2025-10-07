صنعاء تحتضن معرضا للطاقة الشمسية والري الحديث ( انطباعات)أصبحت الطاقة الشمسية متطلب عصري وحل سريع لمشاكل الطاقة التقليدية، خاصة في اليمن التي تمر بظروف صعبة أثرت على العديد من الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، ما جعل عدد من الشركات والمستثمرين يتنافسون في توفير مختلف اصناف الطاقة الشمسية ومتطلباتها.

(المؤتمر نت) سجل انطباعات عدد من المشاركين في معرض الطاقة الشمسية والري الحديث المقام حالياً بالعاصمة صنعاء من 5 - 9 اكتوبر الجاري.

في البداية تحدث مدير العلاقات العامة بشركة (ملك الطاقة حمود جرمان واخوانه) عادل علي الحميدي، أن الشركة توفر عدد من المنتجات المتعلقة بالطاقة وحلولها بجودة عالية ومن أحدث المواصفات العالمية.

وقال الحميدي إن مشاركة ملك الطاقة في المعرض لإظهار منتجات الشركة واستعراض مواصفاتها التي تواكب أحدث المواصفات العالمية وتلبي احتياج السوق اليمنية خاصة في ظل الظروف الحالية، وهدف خلق علاقات جديدة من الجهات المعنية والشركات والعملاء.

وأشار الى عدد من المنتجات التي توفرها الشركة، منها بطاريات الليثيوم والألواح الشمسية بأحدث المواصفات، والغطاسات الخاصة بالمضخات للمزارعين بضمان المنتج وجودته لمدة سنة، وضمان 10 سنوات للالواح الشمسية وعمر افتراضي يصل الى 30 سنة، وضمان خمس سنوات للبطاريات (ضمان استبدال) وعمر افتراضي يصل الى 20 سنة، داعياً الجمهور لزيارة المعرض وجناح ملك الطاقة للاطلاع والمعرفة عن قرب.

من جهته أوضح مدير العلاقات العامة بشركة المقبلي للطاقة المتجددة المحدودة الاستاذ أكرم صالح حزام، أن الطاقة المتجددة أصبحت تلبي احتياج السوق اليمنية وبأحدث المواصفات.

وقال أكرم حزام إن مشاركة شركة المقبلي للطاقة المتجددة المحدودة في المعرض والمؤتمر العلمي المصاحب (الراعي الذهبي) لغرض التعريف بشكل أوسع بمنتجات الشركة سواء مصانع ومؤسسات ومزارعين ورجال اعمال أو مهندسين طاقة وطلاب جامعات وعملاء وغيرهم من المعنيين والمهتمين، وإبراز ما تحمل المنتجات من مواصفات تواكب كل حديث في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن شركة المقبلي للطاقة المتجددة توفر منتجات ومتطلبات الطاقة وحلولها بأحدث وأفضل المواصفات العالمية، منوها الى ان الشركة توفرها من شركات عالمية مثل بطاريات فيدوس من شركة بايلونتك وإينفرترات من شركة سوليس وألواح شمسة من شركتي لونجي وكينديان، بالاضافة الى الكبائن للمصانع والمشاريع العملاقة، وأن جميع هذه المنتجات تتوفر فيها معايير الحماية والضمان والقوة وحلول الطاقة وكل متطلباتها الحديثة بجودة عالية.

بدوره أوضح المهندس غمدان الضبي من شركة إثمار المتحدة للتجارة المحدودة، إن حلول الطاقة في اليمن أصبحت متاحة ومواكبة للتطورات الحديثة وبأسعار مناسبة.

وقال الضبي إن شركة إثمار المتحدة عريقة ولها باع وخبرة في تقديم الطاقة البديلة بالمواصفات والجودة العاليتين، ومنها غطاسات حراية تتحمل 90 درجة مئوية صناعة تركية، وغطاسات هندية وصينية تتحمل 90 درجة مئوية، ومراوح ذات ثلاث طبقات تتحمل الحرارة العالية والضغط العالي يتم تنزيلها حتى 1200 متر، بالاضافة الى البطاريات ومحولاتها التي تتميز بأحدث المواصفات.

وأشار الى أن شركة إثمار المتحدة الوكيل الحصري في اليمن في توريد الفلترات الخاصة بالمضخات التي تغطي حاليا ما يقارب 90% من المضخات، بالإضافة الى أنها آمنة على الغطاسات وسهلة التعامل والبرمجة لأي مهندس وقابلة للدمج الـ دي سي مع آي سي، وأن كل منتجات الشركة من ماركات عالمية.