إنجلترا تنهي التصفيات بالعلامة الكاملة
أنهى منتخب إنجلترا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالعلامة الكاملة، بعدما تغلّب على مضيفه ألبانيا 2-صفر في الجولة الثامنة والأخيرة للمجموعة 11.
ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 24 نقطة من ثمانية انتصارات دون أن تستقبل شباكه أي هدف، بينما بقيت ألبانيا ثانية بـ14 نقطة وقد ضمنت التأهل إلى الملحق.
وسجّل هاري كين هدفي إنجلترا في الدقيقتين 74 و82، في مباراة أتاح فيها المدرب توماس توخيل الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين.
