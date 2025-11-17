استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين لسلسة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الجاري بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

ونزلت الأسعار بأكثر من 2 بالمائة في الجلسة السابقة بسبب انحسار توقعات خفض الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4078.44 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر المقبل 0.4 بالمائة إلى 4080 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 50.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 1548.15 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1400.08 دولار.