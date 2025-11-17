استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين لسلسة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الجاري بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
ونزلت الأسعار بأكثر من 2 بالمائة في الجلسة السابقة بسبب انحسار توقعات خفض الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4078.44 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر المقبل 0.4 بالمائة إلى 4080 دولارا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 50.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 1548.15 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1400.08 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.