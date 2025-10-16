تراجع الدولار
تراجع الدولار، اليوم الخميس، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتكهنات بخفض أسعار الفائدة هذا العام على العملة الأمريكية.
وارتفع اليورو 0.14 بالمائة إلى 1.1664 دولار في التعاملات المبكرة، مسجلًا أعلى مستوى له في أسبوع، فيما صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 150.52 للدولار.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.16 بالمائة عند 98.512 متجهًا إلى انخفاض أسبوعي 0.33 بالمائة.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمائة إلى 0.6485 دولار أمريكي.
ومع دخول الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الثالث، يركز المستثمرون على تعليقات صناع السياسات لمعرفة مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي في الأجل القريب.
