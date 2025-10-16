الذهب يصعد إلى مستوى قياسي
صعد الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الخميس، مستفيدًا من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس في العالم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4224.79 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4239.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدمت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 53.16 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1665.70 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 1540.36 دولارًا.
