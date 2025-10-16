الذهب يصعد إلى مستوى قياسي

الذهب يصعد إلى مستوى قياسيصعد الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الخميس، مستفيدًا من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس في العالم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4224.79 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4239.70 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدمت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 53.16 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1665.70 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 1540.36 دولارًا.