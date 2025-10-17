الذهب يتخطى حاجز 4300 دولار

الذهب يتخطى حاجز 4300 دولارتخطّى الذهب مستوى الـ 4300 دولار اليوم، ويتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ 2008، إذ يتزايد إقبال المستثمرين على المعدن بحثًا عن الملاذ الآمن في ظل التوتر الجيوسياسي والاقتصادي وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 4332.17 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى غير مسبوق عند 4378.69 دولارًا. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل واحدًا بالمائة إلى 4345.90 دولارًا.

ويتجه الذهب لتحقيق مكسب أسبوعي ثمانية بالمائة. وفي وقت سابق من الجلسة، كان الذهب في طريقه لتحقيق أكبر مكاسبه منذ سبتمبر 2008 عندما دفع انهيار بنك ليمان براذرز إلى أزمة مالية عالمية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 54 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولارًا، مقتفية أثر الذهب.