الذهب يتخطى حاجز 4300 دولار
تخطّى الذهب مستوى الـ 4300 دولار اليوم، ويتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ 2008، إذ يتزايد إقبال المستثمرين على المعدن بحثًا عن الملاذ الآمن في ظل التوتر الجيوسياسي والاقتصادي وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 4332.17 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى غير مسبوق عند 4378.69 دولارًا. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل واحدًا بالمائة إلى 4345.90 دولارًا.
ويتجه الذهب لتحقيق مكسب أسبوعي ثمانية بالمائة. وفي وقت سابق من الجلسة، كان الذهب في طريقه لتحقيق أكبر مكاسبه منذ سبتمبر 2008 عندما دفع انهيار بنك ليمان براذرز إلى أزمة مالية عالمية.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 54 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولارًا، مقتفية أثر الذهب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يتخطى حاجز 4300 دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.