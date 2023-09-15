لهذا السبب.. عفاف راضي تتصدر تريند تويتر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة عفاف راضي، في الساعات القليلة الماضية تريند تويتر وذلك بعد حفلها في السعودية على مسرح بنش مارك في مدينة جدة، وذلك بحفل ليلة الزمن الجميل المُقام حاليًا ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

وقدمت عفاف راضي، باقة متنوعة من أجمل أغنياها التي يحبها الجمهور ومن أبرزها أبعد يا حب، وهوا يا هوا، يمكن على بالي وغيرها الكثير.

عفاف راضي

وفي سياق متصل يذكر أن حفل ليلة من الزمن الجميل، أقيمت على مسرح بنش مارك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويشارك في الحفل عدد من النجوم وهم: ميادة الحناوي، وعفاف راضي، ومحمد ثروت، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.



ما هي أسعار تذاكر حفل ليلة من الزمن الجميل؟

وجاءت أسعار حفل ليلة من الزمن الجميل، والذى شارك فيها كل من الفنانين عفاف راضي، ميادة الحناوي ومحمد ثروت، على أربع فئات مختلفة وهم كالآتي:

الفئة الأولى VVIP: 950.00 ريال سعودي، الفئة الثانية VIP: 750.00 ريال سعودي، أما الفئة الثالثة A2: 450.00 ريال سعودي، إلى أن وصلت أخر فئة C6: 150.00 ريال سعودي.



ما هي آخر حفلات الفنانة عفاف راضي ؟

وفي سياق آخر، أحيت الفنانة عفاف راضي مؤخرًا الليلة السادسة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣١ على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في الفترة من ٢٠ أكتوبر وحتى ٣ نوفمبر، وذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

قدمت عفاف راضى خلال الحفل باقة مختارة من أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني الطويل منها سلم سلم.. يلا يا دنيا..غرب الجزيرة للاخوين رحباني يا وابور الساعة ١٢.. يمكن على باله.. لمين يا قمر.. وحدي، ابعد يا حب، عوج الطاقية،، هوا يا هوا، وبتسأل، هو الطريق، يهديك يرضيك، وغيرها.. واختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة مصر هي أم