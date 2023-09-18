انت الان تتابع خبر جمال انثوي ساحر اجمل من اميرات الخليج.. تداول وانتشار واسع لصورة ابنة الفنانة أحلام وانقسام كبير بين الجمهور في درجة الشبة بين والدها ووالدتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تشارك الفنانة الإماراتية أحلام ما بين الحين والآخر صور عائلتها، سواء في المناسبات السعيدة أو غير ذلك، وفي ظهورها الأخير لفتت الفنانة الأنظار برفقة ابنتها فاطمة الهاجري.

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لابنتها البكر فاطمة الهاجري على حسابها في "سناب شات"، وانتشرت الصورة بشكل كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة وتم تداولها بشكل واسع، حيث أشاد البعض بجمال ابنة أحلام ولاحظوا الشبه الكبير بينها وبين والدتها، في حين ربط البعض الشبه بينها وبين والدها.

ظهرت أحلام وابنتها في صورة أخرى وهما يرتديان الكمامة، وعلقت أحلام على الصورة قائلة: "فطومتي بنتي ما شاء الله".

تزوجت الفنانة الإماراتية أحلام في عام 2003 من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، وأنجبت منه ثلاثة أطفال هم: فاطمة، فاهد ولولوه.