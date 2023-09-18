توني ماهر: "بقيت عايش عشان بنتي نور و بحب اسم نور جداً بحس ربنا نور عليا"

القاهرة - محمد ابراهيم - اجتمعت كاميرات دوت الخليج الفني بالفنان توني ماهر في كواليس تصوير فيلم عنب وكشف الفنان توني ماهر عن بعض الأشياء عن حياته الشخصية وعن مولودته الجديدة نور وتحدث أيضاً عن شخصيته في فيلم عنب.

و قال توني ماهر: “مبسوط جداً بالمشاركة مع أصدقائي احنا ثلاثه أو أربعة بندرس كلنا في مركز الإبداع الفني، ودي من العناصر الأساسية اللي خلتني أقبل الفيلم و الدور مختلف عني و أنا بحب أعمل الحاجات المختلفه عني عشان بحطلها عناصر أساسية أمشي عليها عشان لما الجمهور يتفرج يتبسط”.

وأضاف: " شخصيتي في الفيلم أنا بعمل ولد باد بوي، وهو اللي بيوقع صحابه في مجموعة مشاكل، و أسم عنب هو اسم الفيلم والأسم دا له دلالة”.

و تحدث توني عن دور أحمد فهمي في سفاح الجيزة من الأدوار اللي بتبقى جاذبة جداً للجمهور والأدوار المركبة بتعلم معاهم جدا.

و تابع توني بخصوص فيلمه الجديد مع هيفاء: “صعب اتكلم عن الفيلم مع هيفاء، وهنبدأ التصوير في شهر أكتوبر ومعرفش هيتعرض امتى”.

و بخصوص مولودته الجديدة نور، قال توني: “ بقيت عايش عشان بنتي نور و بحب أسم نور جداً بحس ربنا نور عليا، و أحب أن بنتي تاخد من الأسم ده حاجة، والحياة بعد مجئ نور بقت مقتصر عليها يعتبر و بقت أهم حاجه في حياتي و كل حاجه أختلفت من وقت ولادتها”.

فيلم عنب

يذكر أن فيلم عنب من إنتاج شركة رشا برودكشن، المنتجة رشا الظنحاني، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا.

آخر أعمال توني ماهر

ويذكر أن أخر أعمال توني ماهر مشاركته في مسلسل “شغل في العالي”، والذي عرض في رمضان 2022 فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.