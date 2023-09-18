بهذه الكلمات.. نجوم الفن ينعون شقيق الفنانة محمد فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقة وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام " وكتب: " إنا لله وإِنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالى الحاج عبدالحميد فؤاد عبدالحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء".



وسرعان ما أعلن فؤاد، نعى عدد من نجوم الوسط الفني شقيق الفنان محمد فؤاد والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

نجوم الفن يواسون محمد فؤاد

تعليقات نجوم الفن لمواساة فؤاد، حيث قالت علا غانم: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في الجنة إن شاء الله"، وعلقت فيفي عبده قائلة: "الله يرحمه في الجنة ونعيمها إن شاء الله"، وعلقت مروة ناجي: "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء"، وقال مدحت تيخة: "البقاء لله والدوام لله، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة وربنا يصبر قلبك على فراقة".

محمد فؤاد

آخر أعمال محمد فؤاد

وفي سياق آخر، أن آخر أعمال محمد فؤاد، أغنية من أول يوم من كلمات أمير طعيمة، وألحان كريم عبدالوهاب.

كلمات أغنية من أول يوم

من أول يوم جيت الدنيا

وأنا عيني عليك ثانية بثانية

أنا جنبك دايمًا أنا سندك

هفضل سندك ظهر بيحميك

ولما كبرت شوية، شوية

أنا كنت بشيلك في عينيّ

ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني

أو تنده لي وأنا مستنيك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس إيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس إيه جواك

آه من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك

أيام صعبة وأيام أحلى

مع بعض إحنا مشينا الرحلة

أنا كنت معاك خطوة بخطوة

عايزك أقوى ما أنا قوتي بيك

من أول يوم حسيت تعبك

أنا كنت معاك واقف جنبك

أنا عمري ما غمضت عينيّ

حتى شوية من خوفي عليك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس إيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس إيه جواك

آه من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك.