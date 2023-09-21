نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتباط تايلور سويفت بأحد لاعبي فرق رياضة كرة القدم الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد دخول النجمة تايلور سويفت في علاقة عاطفية جديدة مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلس، بعد تصريحات جديدة لشقيق اللاعب أكدت الأمر.

ووفق ما جاء في تصريحات جيسون كيلس، فإن الشائعات حول ارتباط شقيقة لاعب فريق كانساس سيتي شيفز، صحيحة بنسبة 100%، وأن الأمور تسير بشكل جيد للثنائي.

فيلم وثائقي جديد

وضمن أحدث أخبار النجمة تايلور سويفت، أنها كانت قد أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، لنسخة معاد توزيعها من أغنية Karma التي طرحتها تايلور ضمن أغنيات أحدث البوماتها.

الأغنية طرحتها تايلور عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أمس السبت، وحتى الآن حققت نسبة مشاهدات 5.6 مليون مشاهدة.

ويشارك تايلور في أداء الأغنية، مؤدية الراب Ice Spice، ضمن نسخة موسيقية شهدت معالجة مختلفة عن النسخة الأصلية من الأغنية.

تجارب مشابهة

وسبق أن أعلنت تايلور سويفت عن طرحها لنسخة معاد تسجيلها من واحدة من أنجح أغنياتها التي سبق وأن طرحتها من قبل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، هذه الاغنية، كانت قد طرحتها تايلور سويفت في عام 2010 للمرة الأولى ضمن مشروع إعادة طرح مجموعة من انجح الأغنيات، تسير عليه تايلور في الوقت الحالي.