مشاعر وطنية حماسية تُجمل احتفال الأوبرا بذكرى العبور

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوبيل الذهبى لإنتصارات اكتوبر.

فعاليات إحتفالات الأوبرا بذكري أكتوبر

فوسط حشد جماهيرى تجمل المسرح الكبير بالمشاعر الوطنية الحماسية واستعاد الحضور ذكريات اجواء العبور العظيم الذى استرد الكرامة وقهر المستحيل، وعلى انغام الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى تغنى المطرب احمد جمال بباقة من المؤلفات الخالدة كان منها هنحب مين غيرك، تحيا مصر تحيا، موال، يا أغلى اسم فى الوجود، ميدلي حليم ومن اعماله الخاصة اضحكى.

فعاليات إحتفالات الأوبرا بذكري أكتوبر

فعاليات إحتفالات الأوبرا بذكري أكتوبر

فعاليات إحتفالات الأوبرا بذكري أكتوبر

فعاليات إحتفالات الأوبرا بذكري أكتوبر

فعاليات إحتفالات الأوبرا بذكري أكتوبر

سبقه فاصلا لنجوم الأوبرا سارة زكى، أحمد عصام، أحمد سعيد وحنان عصام تضمن موسيقى أيام السادات، يا بوي يا مصر، دقت ساعة العمل، ياللى عاش حبك يعلم، عظيمة يا مصر، حلوة بلادى، يا حبيبتي يا مصر، حبايب مصر، النجمة مالت على القمر، سلمولى على مصر، قصيدة مصر وتشارك الجميع فى اداء اغنية عاش اللى قال التى اختتم بها الحفل.

وتواصل الأوبرا احتفالاتها بذكرى انتصارات اكتوبر خلال الشهر الجارى بمجموعة من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.