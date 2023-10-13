نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم ساندوا القضية الفلسطينية أبرزهم إيمي سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بقلب واحد وبروح واحدة ساند عدد كبير من رواد السويشيال ميديا ونجوم الوسط الفني داعمين الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه ضد أساليب الوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني المتحرش، وتحت عنوان هذا الحساب يدعم الشعب الفلسطيني.

ولا يعترف بكيان اسمه إسرائيل، تم استخدام هذه العبارة بشكل أقوى وتم تغير البروفيلات الشخصية إلى صورة علم فلسطين لرفع الروح المعنوية لديهم، فكل شخص عبر على طريقته الخاصة منهم من يقومون بنشر الفيديوهات التي تتعرض لها أهل غزة لتوضيح الحقيقة أمام الإعلام الغربي، ومنهم من يرسلون المساعدات عن طريق الهلال الأحمر، ومن ضمن النجوم الذين داعموا القضية الفلسطينية الفنانة إيمي سمير غانم،



حيث شاركت "إيمي" جمهورها بمجموعة من الصور التي تعبر عن حال غزة الآن خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيها:"اللهم كن لفلسطين عونًا،اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء،لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك".





إيمي سمير غانم تتألق في فيلم بلوموندو

وفي سياق منفصل، تستعد إيمي للخوض بأحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم فيلم بلوموندو، من بطولة حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف، أبرز هم ايمي سمير غانم والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي،

آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل سوبر ميرو، والذي حاز العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.